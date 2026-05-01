Взрывы в Харькове прогремели утром 1 мая, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 1 мая: что известно

По словам Игоря Терехова, во время утренней атаки 1 мая в Харькове зафиксировано попадание ударных беспилотников в Холодногорском и Киевском районах города.

В результате атаки повреждены админздание и АЗС.

Впоследствии городской голова сообщил о новых ударах — еще одно попадание зафиксировано в Салтовском районе.

Также под атакой оказался Немышлянский район, где детали разрушений уточняются.

В Слободском районе враг ударил по автозаправочной станции.

По предварительным данным, в результате массированной атаки есть пострадавшие, однако их количество и состояние пока уточняются.

Сейчас продолжается уточнение всех обстоятельств атаки на Харьков 1 мая и ее последствий.

Экстренные службы уже работают на местах прилетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

