Взрывы в Харькове: из-за атаки БпЛА повреждены админздание и АЗС
Взрывы в Харькове прогремели утром 1 мая, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 1 мая: что известно
По словам Игоря Терехова, во время утренней атаки 1 мая в Харькове зафиксировано попадание ударных беспилотников в Холодногорском и Киевском районах города.
В результате атаки повреждены админздание и АЗС.
Впоследствии городской голова сообщил о новых ударах — еще одно попадание зафиксировано в Салтовском районе.
Также под атакой оказался Немышлянский район, где детали разрушений уточняются.
В Слободском районе враг ударил по автозаправочной станции.
По предварительным данным, в результате массированной атаки есть пострадавшие, однако их количество и состояние пока уточняются.
Сейчас продолжается уточнение всех обстоятельств атаки на Харьков 1 мая и ее последствий.
Экстренные службы уже работают на местах прилетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.
