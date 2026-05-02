Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и местные СМИ.

Взрывы в Киеве 2 мая: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских БпЛА на город. Впоследствии в КГВА добавили о баллистической опасности.

Сейчас смотрят

Вскоре после сообщений СМИ и местной власти в столице прогремели взрывы.

Жителей города призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Информация о возможных последствиях и пострадавших пока уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.