Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Киеве: объявлена тревога из-за угрозы баллистики и БпЛА
Взрывы в Киеве прогремели во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и местные СМИ.
Взрывы в Киеве 2 мая: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских БпЛА на город. Впоследствии в КГВА добавили о баллистической опасности.
Вскоре после сообщений СМИ и местной власти в столице прогремели взрывы.
Жителей города призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Информация о возможных последствиях и пострадавших пока уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
