Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи у Києві: оголошено тривогу через загрозу балістики та БпЛА
Вибухи в Києві пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та місцеві ЗМІ.
Вибухи у Києві 2 травня: що відомо
Перед тим як прогриміли вибухи в Києві Повітряні сили ЗСУ сповіщали про пуск ворожих БпЛА на місто. Згодом у КМДА додали про балістичну небезпеку.
Зараз дивляться
Невдовзі після повідомлень ЗМІ та місцевої вдали у столиці пролунали вибухи.
Мешканців міста закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Інформація про можливі наслідки та постраждалих наразі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.