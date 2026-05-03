В Бучанском районе в селе Святопетровское произошла потасовка между подростками и мужчинами.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Драка в Святопетровском: детали

Отмечается, что семья отдыхала на территории домовладения, рядом с которым компания подростков “вела себя громко”.

– Мужчины вышли сделать замечание, после чего возник словесный конфликт, переросший в драку. Правоохранители зарегистрировали информацию к Единому учету заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что проверка все еще продолжается.

