В Бучанському районі у селі Святопетрівське сталася бійка між підлітками та чоловіками.

Про це повідомила поліція Київщини.

Бійка у Святопетрівському: деталі

Зазначається, що родина відпочивала на території домоволодіння, поруч із яким компанія підлітків “поводилася голосно”.

– Чоловіки вийшли зробити зауваження, після чого виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Наразі правоохоронці зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує, що перевірка все ще триває.

