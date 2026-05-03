Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Київщині чоловіки посварилися з підлітками через шум: конфлікт переріс у бійку
В Бучанському районі у селі Святопетрівське сталася бійка між підлітками та чоловіками.
Про це повідомила поліція Київщини.
Бійка у Святопетрівському: деталі
Зазначається, що родина відпочивала на території домоволодіння, поруч із яким компанія підлітків “поводилася голосно”.
– Чоловіки вийшли зробити зауваження, після чого виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Наразі правоохоронці зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, – йдеться у повідомленні.
Відомство наголошує, що перевірка все ще триває.
