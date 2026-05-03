Взрывы в Кривом Роге: в городе прямое попадание в многоэтажку
Днем, 3 мая, во время взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области запущенные россиянами дроны попали в многоэтажку.
Факт попадания подтвердил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге: что известно
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 3 мая, прогремели около 13:16.
До этого Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе беспилотников в городе.
В 13:38 Александр Вилкул сообщил о попадании российского дрона в многоэтажное здание. Там вспыхнул пожар.
На месте идет аварийно-спасательная операция.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа позже сообщил, что пожар занялся на 6 этаже многоэтажки.
Информация о пострадавших уточняется.
Воздушная тревога продолжается. Над городом фиксируют вражеские БпЛА. Курс – юго-западный.
Напомним, утром 3 апреля российская армия атаковала Криничанскую общину Днепропетровской области.
В результате взрыва вблизи АЗС был поврежден автобус, который перевозил около 40 детей, по меньшей мере две фуры, а также полностью уничтожен прицеп грузовика.
Дети успели покинуть транспорт и были эвакуированы в безопасное место, где с ними работают психологи. Пострадавшие госпитализированы, среди них — 10-летний ребенок и взрослые.
В частности, госпитализированы пять человек, среди которых беременная 21-летняя женщина и 40-летняя женщина в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.