Днем, 3 мая, во время взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области запущенные россиянами дроны попали в многоэтажку.

Факт попадания подтвердил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге: что известно

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 3 мая, прогремели около 13:16.

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе беспилотников в городе.

В 13:38 Александр Вилкул сообщил о попадании российского дрона в многоэтажное здание. Там вспыхнул пожар.

На месте идет аварийно-спасательная операция.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа позже сообщил, что пожар занялся на 6 этаже многоэтажки.

Информация о пострадавших уточняется.

Воздушная тревога продолжается. Над городом фиксируют вражеские БпЛА. Курс – юго-западный.

Напомним, утром 3 апреля российская армия атаковала Криничанскую общину Днепропетровской области.

В результате взрыва вблизи АЗС был поврежден автобус, который перевозил около 40 детей, по меньшей мере две фуры, а также полностью уничтожен прицеп грузовика.

Дети успели покинуть транспорт и были эвакуированы в безопасное место, где с ними работают психологи. Пострадавшие госпитализированы, среди них — 10-летний ребенок и взрослые.

В частности, госпитализированы пять человек, среди которых беременная 21-летняя женщина и 40-летняя женщина в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

