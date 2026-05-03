Удень, 3 травня, під час вибухів у Кривому Розі Дніпропетровської області запущені росіянами дрони поцілили в багатоповерхівку.

Факт влучання підтвердив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі: що відомо

Вибухи в Кривому Розі сьогодні, 3 травня, пролунали близько 13:16.

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу безпілотників у місті.

О 13:38 Олександр Вілкул повідомив про влучання російського дрона в багатоповерховий будинок. Там спалахнула пожежа.

На місці триває аварійно-рятувальна операція.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа пізніше повідомив, що пожежа зайнялася на 6 поверсі багатоповерхівки.

За його словами, пожежу ліквідували.

Минулося без постраждалих.

Повітряна тривога досі триває. Над містом фіксують ворожі БпЛА. Курс — південно-західний.

Нагадаємо, вранці 3 квітня російська армія атакувала Криничанську громаду Дніпропетровської області.

Унаслідок вибуху поблизу АЗС було пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей, щонайменше дві фури, а також вщент знищено причіп вантажівки.

Діти встигли залишити транспорт і були евакуйовані у безпечне місце, де з ними працюють психологи. Постраждалих госпіталізовано, серед них — 10-річна дитина та дорослі.

Зокрема, ушпиталено п’ятеро людей, серед яких вагітна 21-річна жінка та 40-річна жінка у важкому стані. Решта постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.

