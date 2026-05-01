Після масованої атаки російських дронів 1 травня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення посилити протиповітряну оборону Одеси, Дніпра та інших регіонів України.

Як посилять ППО в Одесі та Дніпрі

Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що рішення по цих містах вже є. Він наголосив на високій щільності російського нападу, та зауважив, що влучання в регіонах все ж були, тож Україна посилює всі напрямки захисту.

– На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО, – зазначив президент.

Український лідер повідомив, що Київ щодня працює з партнерами над тим, щоб були компоненти ППО проти ракет.

Він пообіцяв, що в травні шукатимуть нові можливості для посилення нашої оборони завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше її було менше.

– Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає, – підсумував президент Зеленський.

