Зеленський анонсував посилення ППО в Одесі та Дніпрі після масованої атаки РФ
- Дніпро отримає додаткові радари, РЕБ та екіпажі ППО.
- В Одесі вже зріс відсоток збиття дронів, але захист продовжать посилювати.
Після масованої атаки російських дронів 1 травня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення посилити протиповітряну оборону Одеси, Дніпра та інших регіонів України.
Як посилять ППО в Одесі та Дніпрі
Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що рішення по цих містах вже є. Він наголосив на високій щільності російського нападу, та зауважив, що влучання в регіонах все ж були, тож Україна посилює всі напрямки захисту.
– На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО, – зазначив президент.
Український лідер повідомив, що Київ щодня працює з партнерами над тим, щоб були компоненти ППО проти ракет.
Він пообіцяв, що в травні шукатимуть нові можливості для посилення нашої оборони завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше її було менше.
– Українську експертизу в захисті виводимо на глобальний рівень. Кожна українська компанія, усі наші виробники, розробники, досвід наших військових у захисті – це великий український актив. Ця сила має тільки зміцнюватись, і я вдячний усім, хто реально цьому допомагає, – підсумував президент Зеленський.
