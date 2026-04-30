Вибухи у Дніпрі прогриміли вранці у четвер, 30 квітня, під час чергової атаки ворога на місто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Оновлено о 18:30.

Зараз дивляться

Вибухи у Дніпрі 30 квітня: що відомо

За попередніми даними, ворог завдав удару по Дніпровському району.

Унаслідок вибухів у Дніпрі виникла пожежа — загорілися об’єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, зайнялися магазин та автомобілі, які перебували поруч із місцем влучання.

За даними ОВА, знищені автобус і два легкові автомобілі, ще вісім авто понівечені. Також пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула після атаки, рятувальники загасили.

Наразі відомо, що під час атаки загинула одна людина. Ще 18 дістали поранення.

Семеро з них госпіталізовані.

— 65-річний чоловік у важкому стані. Ще один чоловік 33 роки та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 роки у стані середньої важкості, — зазначив Олександр Ганжа.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський наголосив, що лише за цю ніч Росія випустила

– У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини… Важливо, щоб наші партнери не забували: війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї, – зауважив він.

Зеленський закликав не знижувати тиск на росіян, щоб санкції могли працювати. Він вкотре подякував усім, хто допомагає Україні та українцям.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.