В результате ночной дроновой атаки на Бровары Киевской области пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Бровары 5 мая: что известно

По словам Николая Калашник, в результате атаки на Бровары сегодня повреждены окна в квартире, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

Известно, что во время атаки на Бровары пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Женщина получила ранение руки осколками стекла, у мужчины — резаная рана пятки.

Медики оказали им необходимую помощь на месте. По предварительной информации, угрозы жизни нет, в госпитализации пострадавшие не нуждаются.

Также в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе — травмирован один человек.

Чиновник подчеркнул, что российские атаки направлены по гражданской инфраструктуре и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 532-е сутки.

Фото: Национальная полиция Украины, ГСЧС Украины

