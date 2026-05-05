Атака на Бровары: российские дроны повредили дом, есть раненые
В результате ночной дроновой атаки на Бровары Киевской области пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Атака на Бровары 5 мая: что известно
По словам Николая Калашник, в результате атаки на Бровары сегодня повреждены окна в квартире, фасад многоэтажного дома и автомобиль.
Известно, что во время атаки на Бровары пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.
Женщина получила ранение руки осколками стекла, у мужчины — резаная рана пятки.
Медики оказали им необходимую помощь на месте. По предварительной информации, угрозы жизни нет, в госпитализации пострадавшие не нуждаются.
Также в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе — травмирован один человек.
Чиновник подчеркнул, что российские атаки направлены по гражданской инфраструктуре и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Фото: Национальная полиция Украины, ГСЧС Украины