Атака на Бровари: російські дрони пошкодили будинок, є поранені
Унаслідок нічної дронової атаки на Бровари Київської області постраждали двоє людей.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Атака на Бровари 5 травня: що відомо
За словами Миколи Калашника, внаслідок атаки на Бровари сьогодні, 5 травня, пошкоджено вікна в квартирі, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.
Наразі відомо, що під час атаки на Бровари постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.
Жінка дістала поранення руки уламками скла, у чоловіка — різана рана п’яти.
Медики надали їм необхідну допомогу на місці. За попередньою інформацією, загрози життю немає, госпіталізації постраждалі не потребують.
Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі — там травмовано одну людину.
Посадовець наголосив, що російські атаки спрямовані по цивільній інфраструктурі та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Фото: Національна поліція України, ДСНС України