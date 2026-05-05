Унаслідок нічної дронової атаки на Бровари Київської області постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За словами Миколи Калашника, внаслідок атаки на Бровари сьогодні, 5 травня, пошкоджено вікна в квартирі, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

Наразі відомо, що під час атаки на Бровари постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.

Жінка дістала поранення руки уламками скла, у чоловіка — різана рана п’яти.

Медики надали їм необхідну допомогу на місці. За попередньою інформацією, загрози життю немає, госпіталізації постраждалі не потребують.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі — там травмовано одну людину.

Посадовець наголосив, що російські атаки спрямовані по цивільній інфраструктурі та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

Фото: Національна поліція України, ДСНС України

