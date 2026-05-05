В результате ночной атаки на Запорожье в городе возник пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 5 мая: что известно

Перед взрывами в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Власти предупреждали об угрозе ударов скоростных ракет и ударных беспилотников по региону.

Впоследствии прогремели взрывы в Запорожье.

По словам главы ОВА, в результате атаки на Запорожье сегодня возник пожар в нежилом здании.

В результате вражеского удара по областному центру получила ранение женщина. Ей оказывают необходимую помощь.

Окончательные последствия атаки на Запорожье 5 мая устанавливают соответствующие специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

