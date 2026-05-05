Атака на Запорожье: в городе возник пожар, ранена женщина
В результате ночной атаки на Запорожье в городе возник пожар.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 5 мая: что известно
Перед взрывами в Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Власти предупреждали об угрозе ударов скоростных ракет и ударных беспилотников по региону.
Впоследствии прогремели взрывы в Запорожье.
По словам главы ОВА, в результате атаки на Запорожье сегодня возник пожар в нежилом здании.
В результате вражеского удара по областному центру получила ранение женщина. Ей оказывают необходимую помощь.
Окончательные последствия атаки на Запорожье 5 мая устанавливают соответствующие специалисты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.