Атака на Харьков: две ракеты попали в Основянском районе, есть разрушения
В ночь на 5 апреля враг нанес ракетную атаку на Харьков.
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
Атака на Харьков 5 мая: что известно
По словам городского главы, одно из попаданий произошло по открытой территории в Основянском районе.
В результате атаки на Харьков повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.
Также зафиксировано еще одно попадание — вблизи складских помещений в том же районе.
В результате удара поврежден склад и автомобили, которые находились рядом.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Окончательные последствия атаки на Харьков 5 мая сейчас выясняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 532-е сутки.
