В ночь на 5 апреля враг нанес ракетную атаку на Харьков.

Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 5 мая: что известно

По словам городского главы, одно из попаданий произошло по открытой территории в Основянском районе.

В результате атаки на Харьков повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома.

Также зафиксировано еще одно попадание — вблизи складских помещений в том же районе.

В результате удара поврежден склад и автомобили, которые находились рядом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Окончательные последствия атаки на Харьков 5 мая сейчас выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 532-е сутки.

