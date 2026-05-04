Российская армия совершила атаку на Вольнянск, в результате которой есть повреждения, погиб человек и еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Атака на Вольнянск 4 мая: что известно

В результате атаки РФ на Вольнянск разрушены торговый павильон и частный дом, а также повреждено здание храма.

– По предварительным данным, один человек погиб и один – ранен, – сообщил он.

Также Федоров отметил, что в области продолжается воздушная тревога.

– Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена ​​воздушная тревога, – написал он.

Напомним, взрывы в Мерефе на Харьковщине сегодня, 4 мая, стали следствием ракетного удара армии РФ. Число погибших и раненых постоянно растет.

Фото: Иван Федоров

