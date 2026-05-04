РФ ударила по Вольнянску: повреждены жилье и храм, есть жертвы
Российская армия совершила атаку на Вольнянск, в результате которой есть повреждения, погиб человек и еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.
Атака на Вольнянск 4 мая: что известно
В результате атаки РФ на Вольнянск разрушены торговый павильон и частный дом, а также повреждено здание храма.
– По предварительным данным, один человек погиб и один – ранен, – сообщил он.
Также Федоров отметил, что в области продолжается воздушная тревога.
– Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, – написал он.
Напомним, взрывы в Мерефе на Харьковщине сегодня, 4 мая, стали следствием ракетного удара армии РФ. Число погибших и раненых постоянно растет.
Фото: Иван Федоров