Уночі проти 5 квітня ворог завдав ракетної атаки на Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Харків 5 травня: що відомо

За словами міського голови, одне з влучань сталося по відкритій території в Основ’янському районі.

Зараз дивляться

Унаслідок атаки на Харків пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.

Також зафіксовано ще одне влучання — поблизу складських приміщень у тому ж районі.

У результаті удару пошкоджено склад і автомобілі, які перебували поруч.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Остаточні наслідки атаки на Харків 5 травня наразі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.