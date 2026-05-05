Атака на Харків: дві ракети влучили в Основ’янському районі, є руйнування
Уночі проти 5 квітня ворог завдав ракетної атаки на Харків.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Атака на Харків 5 травня: що відомо
За словами міського голови, одне з влучань сталося по відкритій території в Основ’янському районі.
Унаслідок атаки на Харків пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку.
Також зафіксовано ще одне влучання — поблизу складських приміщень у тому ж районі.
У результаті удару пошкоджено склад і автомобілі, які перебували поруч.
За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Остаточні наслідки атаки на Харків 5 травня наразі з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.