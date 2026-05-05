Днепр под ударом 5 мая: атака вызвала пожар, есть погибшие и раненые
В результате атаки на Днепр 5 мая в городе возник пожар на предприятии, есть раненые и погибшие.
Об этом сообщил глава области Александр Ганжа.
Атака на Днепр: что известно
Александр Ганжа подчеркнул, что из-за вражеской атаки на Днепро получили ранения 43-летняя женщина и мужчины 41 и 56 лет. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Позже он уточнил, что число пострадавших из-за атаки на Днепр по состоянию на 21:30 достигло 16 человек. Из них 14 госпитализировали, четверо – в тяжелом состоянии.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент известно, что четыре человека погибли. Он выразил соболезнования родным и близким.
Между тем, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что речь идет об атаке на экономику региона, который держит фронт и дает стране значительную часть промышленности.
– Каждый такой удар – остановленное производство, перебита логистика, потери бюджетов общин. Бизнес откладывает решение работать здесь. Люди думают, оставаться ли. Ресурсы, которые должны были идти на развитие, идут на восстановление, – заметил он.
Лукашук отметил, что россияне системно избивают по инфраструктуре, промышленным зонам и энергетике, ведь хотят истощить область и сделать ее нестабильной.
– За все это должна быть не просто ответственность. Должно быть неотвратимое наказание для каждого. Быстрее выздоровление пострадавшим в результате атаки, – подытожил Лукашук.
Позже областная прокуратура уточнила, что атаку на Днепр совершили с помощью, предварительно, баллистического вооружения.
В результате удара занялись складские помещения предприятия.
– Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления РФ. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины), – отметили там.
Напомним, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами днем 5 мая. Известно о 12 погибших и 16 пострадавших.