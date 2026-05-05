В результате атаки на Днепр 5 мая в городе возник пожар на предприятии, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава области Александр Ганжа.

Атака на Днепр: что известно

Александр Ганжа подчеркнул, что из-за вражеской атаки на Днепро получили ранения 43-летняя женщина и мужчины 41 и 56 лет. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Позже он уточнил, что число пострадавших из-за атаки на Днепр по состоянию на 21:30 достигло 16 человек. Из них 14 госпитализировали, четверо – в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на данный момент известно, что четыре человека погибли. Он выразил соболезнования родным и близким.

Между тем, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что речь идет об атаке на экономику региона, который держит фронт и дает стране значительную часть промышленности.

– Каждый такой удар – остановленное производство, перебита логистика, потери бюджетов общин. Бизнес откладывает решение работать здесь. Люди думают, оставаться ли. Ресурсы, которые должны были идти на развитие, идут на восстановление, – заметил он.

Лукашук отметил, что россияне системно избивают по инфраструктуре, промышленным зонам и энергетике, ведь хотят истощить область и сделать ее нестабильной.

– За все это должна быть не просто ответственность. Должно быть неотвратимое наказание для каждого. Быстрее выздоровление пострадавшим в результате атаки, – подытожил Лукашук.

Позже областная прокуратура уточнила, что атаку на Днепр совершили с помощью, предварительно, баллистического вооружения.

В результате удара занялись складские помещения предприятия.

– Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления РФ. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины), – отметили там.

Напомним, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами днем ​​5 мая. Известно о 12 погибших и 16 пострадавших.

