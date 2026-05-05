Внаслідок атаки на Дніпро 5 травня в місті виникла пожежа на підприємстві, є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова області Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро: що відомо

Олександр Ганжа наголосив, що через ворожу атаку на Дніпро дістали поранень 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років. Усі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Кількість постраждалих через атаку на Дніпро станом на 21:30 сягнула 16 людей. З них 14 госпіталізували, четверо – у важкому стані.

Також, за інформацією очільника області, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок атаки на Дніпро.

Тим часом очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що мова йде про атаку на економіку регіону, який тримає фронт і дає країні значну частину промисловості.

– Кожен такий удар – зупинене виробництво, перебита логістика, втрати бюджетів громад. Бізнес відкладає рішення працювати тут. Люди думають, чи залишатися. Ресурси, які мали йти на розвиток, йдуть на відновлення, – зауважив він.

Лукашук зазначив, що росіяни системно б’ють по інфраструктурі, промислових зонах та енергетиці, адже хочуть виснажити область та зробити її нестабільною.

– За усе це має бути не просто відповідальність. Має бути невідворотне покарання для кожного. Якнайшвидшого одужання постраждалим внаслідок атаки, – підсумував Лукашук.

Пізніше обласна прокуратура уточнила, що атаку на Дніпро здійснили за допомогою, попередньо, балістичного озброєння.

Внаслідок удару зайнялися складські приміщення підприємства.

– Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України), – зазначили там.

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами вдень 5 травня. Відомо про 12 загиблих та 16 постраждалих.

