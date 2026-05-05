Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами вдень 5 травня. Відомо про одного загиблого та вісьмох постраждалих.

Оновлено о 17:40. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 5 травня: які наслідки

Відомо щонайменше про вісьмох постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Також загинув чоловік внаслідок обстрілу.

За уточненою інформацією, російські війська атакували КАБами кілька підприємств Запоріжжя.

За даними ОВА, після ударів РФ горять автомобілі, магазин та підприємство. Також пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ГСЧС

