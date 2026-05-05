В среду, 5 мая, взрывы в Краматорске прогремели прямо в центре города.

Об этом сообщили горсовет и глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Взрывы в Краматорске: что известно

– Краматорск потерпел вражеский удар по центру города. По предварительной информации, есть пострадавшие. Устанавливаем последствия, – заявил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, в свою очередь, заметил, что россияне сбросили три фугасных авиабомба по центру Краматорска около 17 часов.

Сейчас смотрят

– К сожалению, есть по меньшей мере 3 погибших и 5 раненых – такая информация по состоянию на 17:50. На месте работают подразделения полиции и ГСЧС, коммунальные и медицинские службы, – заявил он.

Филашкин подчеркнул, что раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь, осматривают жилые дома на наличие погибших и раненых.

Также все еще устанавливаются все объемы разрушений.

Напомним, утром 11 апреля армия РФ совершила атаку на Краматорск четырьмя авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.