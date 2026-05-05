Потребує перевіркиАнастасія Гевко, редакторка стрічки
1 хв.
Вибухи в Краматорську: удар КАБ по центру міста, є загиблі
У середу, 5 травня, вибухи у Краматорську пролунали прямо в центрі міста.
Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко, яка опублікувала кадри з місця події на своєму каналі в Telegram.
Вибухи в Краматорську: що відомо
Юлія Кирієнко уточнила, що в центрі Краматорська вибухи пролунали внаслідок удару керованою авіаційною бомбою.
Зараз дивляться
Вона зазначила, що в місті є загиблі.
Новина оновлюється…
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.