Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Запорожье: РФ атаковала КАБами предприятия, повреждены дома и СТО
Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами днем 5 мая.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 5 мая: какие последствия
Известно по меньшей мере о шести пострадавших в результате российской атаки на Запорожье. Они госпитализированы в медицинские учреждения.
Сейчас смотрят
По уточненной информации, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий Запорожья.
По данным ОВА, после ударов РФ горят автомобили, магазин и предприятие. Также повреждены жилые дома, СТО и автомойка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1532-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеРакеты Фламинго ударили по заводу в Чебоксарах, производящем антенны для Shahed и ракет
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.