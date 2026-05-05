Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами днем ​​5 мая.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 5 мая: какие последствия

Известно по меньшей мере о шести пострадавших в результате российской атаки на Запорожье. Они госпитализированы в медицинские учреждения.

По уточненной информации, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий Запорожья.

По данным ОВА, после ударов РФ горят автомобили, магазин и предприятие. Также повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1532-е сутки.

