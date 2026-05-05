Силы обороны атаковали оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России Киришинефтеоргсинтез и нефтеперекачивающую станцию ​​Кириши в Ленинградской области.

Информацию об этом подтвердили президент Владимир Зеленский, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины.

Чебоксары: удар по заводу ВНИИР-Прогресс

По словам Зеленского, ночью состоялись боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по нескольким целям российских окупантов, в частности, по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Он рассказал, что украинские Фламинго преодолели расстояние более чем в 1,5 тыс. км.

На заводе в Чебоксарах производились системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Также предприятие снабжает элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

– Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали, – утверждает Зеленский.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes. Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces' Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

В то же время глава Чувашии Олег Николаев подтвердил повторные удары по Чебоксарам, но не уточнил локации попаданий.

Как утверждают в региональном Минздраве, в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали три человека. В городе частично перекрыто движение, а школы и техникумы перевели на дистанционное обучение.

По данным Генерального штаба ВСУ, завод ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах производит спутниковые ГНСС-приемники и антенны для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа Комета. Они используются в Shahed, ракетах Искандер-М и Калибр.

Где расположены Чебоксары

Чебоксары – это столица Чувашской Республики в Российской Федерации. Город расположен на правом берегу реки Волга между Нижним Новгородом и Казанью.

В состав Чебоксара входят три района. Среди них – Калининский, Ленинский, Московский и Заволжское территориальное управление. Чебоксары имеют город-спутник – Новочебоксарск.

Атака на Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области

На территории ООО Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) в городе Кирише Ленинградской области вспыхнул пожар в результате атаки беспилотников. Власти региона признали, что именно нефтеперерабатывающий завод являлся основной целью удара.

По информации СБУ, на Киришинефтеоргсинтез зафиксировали попадание по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти.

В то же время, на территории нефтеперекачивающей станции поразили резервуар с нефтепродуктами, уточнили в СБУ.

КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на северо-западе России. Это не первая попытка атаки на предприятие, имеющее стратегическое значение для топливного обеспечения региона.

Кроме этого, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины успешно поразили полевой состав горюче-смазочных материалов в районе Медвежьего на Луганщине, командно-наблюдательный пункт (Смеле) и радиолокационную станцию ​​Каста (Елисеевка) в Запорожской области, а также состав материально-технических средств.

