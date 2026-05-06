Вибухи в Харкові прогриміли зранку 6 травня, коли російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 6 травня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, внаслідок влучання Шахеда у приватний будинок у Новобаварському районі виникла пожежа.

Будинок, у який влучив безпілотник, згорів. Також пошкоджено сусідні домоволодіння.

Загалом у цьому районі зафіксовано пошкодження щонайменше семи приватних будинків.

Окрім цього, ще один удар ворог завдав по Шевченківському району міста.

За даними Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка — у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Пізніше стало відомо, що ще одна людина звернулася по медичну допомогу після вибухів у Харкові сьогодні.

Таким чином, внаслідок ранкових вибухів у Харкові постраждали двоє людей.

Наразі на місцях влучань працюють усі профільні служби.

Остаточні наслідки вибухів у Харкові 6 травня наразі з’ясовують відповідні фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

