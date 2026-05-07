Как теракт в Днепре квалифицирован утренний взрыв авто в городе, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Теракт в Днепре 7 мая: что известно

По предварительным данным, теракт в Днепре произошел около 07:30 в Соборном районе.

Сейчас смотрят

В результате взрыва припаркованного автомобиля пострадали двое мужчин.

Оба получили ранения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, детали относительно их состояния уточняются.

После взрыва территорию оперативно оцепили правоохранители.

Сейчас специалисты проводят детальный осмотр места теракта в Днепре, фиксируют последствия взрыва, изымают возможные вещественные доказательства и устанавливают механизм детонации.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, которые могут быть причастны к его реализации.

Напомним, что 4 мая в Соборном районе Днепра также произошел инцидент — стрельба во время проведения мероприятий оповещения работниками ТЦК и СП.

По данным полиции, местный житель открыл огонь в сторону группы оповещения. В результате инцидента ранения получили представители территориального центра комплектования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.