Як теракт у Дніпрі кваліфіковано ранковий вибух авто в місті, внаслідок якого постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Теракт у Дніпрі 7 травня: що відомо

За попередніми даними, теракт у Дніпрі стався близько 07:30 у Соборному районі.

Унаслідок вибуху припаркованого автомобіля постраждали двоє чоловіків.

Обидва дістали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі їм надається необхідна медична допомога, деталі щодо їхнього стану уточнюються.

Після вибуху територію оперативно оточили правоохоронці.

Наразі фахівці проводять детальний огляд місця теракту у Дніпрі, фіксують наслідки вибуху, вилучають можливі речові докази та встановлюють механізм детонації.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі встановлюються всі обставини злочину, а також особи, які можуть бути причетні до його реалізації.

Нагадаємо, що 4 травня у Соборному районі Дніпра також стався інцидент — стрілянина під час проведення заходів оповіщення працівниками ТЦК та СП.

За даними поліції, місцевий житель відкрив вогонь у бік групи оповіщення. Унаслідок інциденту поранення дістали представники територіального центру комплектування.

