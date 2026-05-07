Вибухи у Дніпрі прогриміли у ніч проти 7 травня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 7 травня: що відомо

За попередніми даними, внаслідок обстрілу зайнялася квартира у п’ятиповерховому житловому будинку.

Зараз дивляться

Вогонь охопив помешкання, рятувальники ліквідували пожежу.

Також пошкоджень зазнали кілька будинків поруч і припарковані автомобілі.

Унаслідок вибухів у Дніпрі сьогодні постраждали двоє людей. Серед них — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Дніпрі 7 травня встановлюються.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала режим тиші та відповіла на пропозицію припинення вогню новими атаками.

За його словами, лише за минулу добу окупанти здійснили майже 30 штурмів на фронті та понад 20 авіаударів, застосувавши більш як 70 авіабомб.

Уночі ворог також атакував Україну дронами різних типів і ракетами.

Загалом станом на ранок 6 травня було зафіксовано 1820 порушень режиму тиші — це обстріли, спроби наступу, авіаудари та атаки безпілотниками.

Президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально, адже Росія не припинила жодного виду бойової активності, попри заяви про “перемир’я”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.