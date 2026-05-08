У ніч проти 8 травня столицю Чечні Грозний атакували безпілотник – під ударом могла опинитися одна з найбільших військових баз РФ і район ФСБ.

Атака Грозного 8 травня: вибухи пролунали поблизу резиденції Кадирова

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, у Грозному пролунало щонайменше два вибухи.

Один із ударів припав на район Ханкали — передмістя Грозного, де розташована одна з найбільших російських військових баз. Там дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, що входить до складу Південного військового округу РФ.

Ще один вибух зафіксували поблизу залізничного вокзалу у центральній частині міста. Цей район розташований неподалік резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова та комплексу Грозний-Сіті.

За даними ASTRA, приблизно за 120 метрів від місця вибуху знаходиться будівля управління ФСБ по Чечні.

Російські офіційні джерела та влада Чечні наразі не повідомляли про атаку безпілотників чи можливі наслідки інциденту.

До речі, вночі 8 травня ударні безпілотники атакували кілька російських регіонів. У Ярославлі палає НПЗ Славнефть-ЯНОС, у Ростові-на-Дону сталася пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів Емпілс та філії науково-технічного центру Радар.

Лунали вибухи й в Москві.

