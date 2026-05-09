У Львові чоловік, тікаючи від працівників ТЦК та правоохоронців, взяв у заручниці 13-річну дівчинку. Його оперативно затримали.

Про деталі інциденту повідомили у поліції Львівської області, обласній прокуратурі та Львівському обласному ТЦК.

Інцидент стався у суботу, 9 травня, близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

За даними поліції, чоловік, побачивши військовослужбовців ТЦК, розпилив сльозогінний газ. Потім він схопив 13-річну дівчинку, яка проходила поруч, і приставив їй до шиї ніж.

У прокуратурі уточнили, що зловмисник, тікаючи від працівників ТЦК і правоохоронців, підбіг до групи підлітків.

– Схопивши 13-річну дівчинку, він приставив ніж до її горла. Таким чином він утримував дитину, обмежуючи її пересування, – зазначається в повідомленні.

Зловмисник відпустив дитину після вимоги військовослужбовців, які попередили його про застосування зброї. На щастя, дівчинка не постраждала.

Правоохоронці затримали нападника, ним виявився 43-річний мешканець Львова, неодноразово судимий за майнові злочини.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує обмеження волі на п’ять років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмиснику готують підозру та обиратимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

