Марта Бондаренко, редактор ленты
В центре Одессы 10-летняя девочка провалилась под тротуар на 4 метра
В Одессе 10-летняя девочка во время прогулки провалилась под тротуарную плитку.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В Одессе ребенок провалился под тротуар
Ребенок оказался в яме глубиной около 4 метров.
Прохожие пытались помочь, но это было слишком рискованно, ведь мог произойти повторный обвал, и тогда ребенка засыпало бы.
Люди оставались на безопасном расстоянии и постоянно общались с девочкой, чтобы она не паниковала.
Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и подняли ребенка из ямы.
Все это время на связи с дочерью был отец. Медики также осмотрели ребенка, ее жизни ничего не угрожает.
