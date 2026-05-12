В Одессе 10-летняя девочка во время прогулки провалилась под тротуарную плитку.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ребенок оказался в яме глубиной около 4 метров.

Прохожие пытались помочь, но это было слишком рискованно, ведь мог произойти повторный обвал, и тогда ребенка засыпало бы.

Люди оставались на безопасном расстоянии и постоянно общались с девочкой, чтобы она не паниковала.

Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и подняли ребенка из ямы.

Все это время на связи с дочерью был отец. Медики также осмотрели ребенка, ее жизни ничего не угрожает.

