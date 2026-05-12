В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку.

Про це повідомили у ДСНС.

Дитина опинилася в ямі глибиною близько 4 метрів.

Перехожі намагалися допомогти, але це було надто ризиковано, адже міг статися повторний обвал, і тоді дитину б засипало.

Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, щоб вона не панікувала.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та підняли дитину з ями.

Весь цей час на зв’язку з донькою був батько. Медики також оглянули дитину, її життю нічого не загрожує.

