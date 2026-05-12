У центрі Одеси 10-річна дівчинка провалилася під тротуар на 4 метри
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку.
Про це повідомили у ДСНС.
В Одесі дитина провалилась під тротуар
Дитина опинилася в ямі глибиною близько 4 метрів.
Перехожі намагалися допомогти, але це було надто ризиковано, адже міг статися повторний обвал, і тоді дитину б засипало.
Люди залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, щоб вона не панікувала.
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та підняли дитину з ями.
Весь цей час на зв’язку з донькою був батько. Медики також оглянули дитину, її життю нічого не загрожує.
