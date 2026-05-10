9 мая в одном из районов Черкасс раздались выстрелы — мужчина стрелял в сторону детей, которые ломали сирень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Стрельба в Черкассах 9 мая

Так, правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили информацию о стрельбе.

Сейчас смотрят

Конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного дома. Владелец пытался догнать несовершеннолетних, а когда ему это не удалось, то вынес из дома пистолет и начал стрелять. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские отмечают, что вызовов на спецлинию 102 не поступало. В настоящее время начата проверка происшествия, устанавливается личность правонарушителя.

18 апреля в Голосеевском районе неизвестный открыл огонь по людям, а затем забаррикадировался в супермаркете, захватив заложников.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.