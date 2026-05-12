Взрывы в Кривом Роге 12 мая: враг попал в жилой дом, есть жертвы
Взрывы в Кривом Роге прогремели вечером во вторник, 12 мая. В результате вражеской атаки возник пожер, есть жертвы.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 12 мая: какие последствия
— Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые, — рассказал он.
Вилкул добавил, что в настоящее время проводится аварийно-спасательная операция.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки россиян погибли два человека. Возник пожар.
Позже Вилкул сообщил, что произошло прямое попадание ракеты Шахед в дом.
Погибли мужчина 43 лет и женщина 65 лет.
— У маленькой девятимесячной девочки оторвало ножку — ее уже доставили на скорой в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь, — отметил он.
Пожар удалось потушить, идет ликвидация последствий.
В 19:04 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.
Напомним, 3 мая россияне также атаковали город. Взрывы в Кривом Роге прогремели днем.
В результате атаки россиян было зафиксировано попадание в многоэтажный дом, на 6-м этаже вспыхнул пожар. Была начата аварийно-спасательная операция.
Пострадавших не было.
