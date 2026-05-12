Взрывы в Кривом Роге прогремели вечером во вторник, 12 мая. В результате вражеской атаки возник пожер, есть жертвы.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 12 мая: какие последствия

— Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые, — рассказал он.

Вилкул добавил, что в настоящее время проводится аварийно-спасательная операция.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки россиян погибли два человека. Возник пожар.

Позже Вилкул сообщил, что произошло прямое попадание ракеты Шахед в дом.

Погибли мужчина 43 лет и женщина 65 лет.

— У маленькой девятимесячной девочки оторвало ножку — ее уже доставили на скорой в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь, — отметил он.

Пожар удалось потушить, идет ликвидация последствий.

В 19:04 Воздушные силы предупредили о движении вражеских дронов в направлении Кривого Рога.

Напомним, 3 мая россияне также атаковали город. Взрывы в Кривом Роге прогремели днем.

В результате атаки россиян было зафиксировано попадание в многоэтажный дом, на 6-м этаже вспыхнул пожар. Была начата аварийно-спасательная операция.

Пострадавших не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 539-е сутки.

