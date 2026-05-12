После “перемирия” РФ атаковала Украину 216 дронами: сколько сбили силы ПВО
Во время ночной атаки на Украину 12 мая российские войска применили 216 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 12 мая: что известно
В ночь на 12 мая (с 18:00 11 мая) российские войска атаковали Украину 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.
Пуски осуществлялись из районов Брянска, Шаталово, Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 192 вражеских беспилотника на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
В то же время зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 10 локациях. Еще на пяти локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.
В частности, в ночь на 12 мая враг атаковал Киев и область ударными беспилотниками.
В столице обломки БпЛА упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе. Из-за этого возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
Кроме того, в Фастовском районе Киевской области из-за атаки БпЛА поврежден детский сад — там загорелась кровля здания. Также в расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбило окна.
Повреждения получили и два частных дома. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.
На утро 12 мая враг атаковал ударными беспилотниками и Днепропетровскую область. После взрывов в Днепре возник пожар, а также была повреждена транспортная инфраструктура города.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что во время следования в укрытие обломками был ранен машинист. В результате атаки повреждены локомотивы и подвижной состав.
По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют вражеские БпЛА.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве США Россия согласилась на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000, а также на режим тишины 9, 10 и 11 мая.
9 мая в Кремле отвергли возможность продолжения перемирия после 11 мая.
11 мая Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности завершать войну, а боевые действия на фронте продолжались даже во время объявленного режима тишины.
По словам президента, Украина готовится к новым атакам и усиливает защиту от российских авиабомб и дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.
