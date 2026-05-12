Во время ночной атаки на Украину 12 мая российские войска применили 216 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 мая: что известно

В ночь на 12 мая (с 18:00 11 мая) российские войска атаковали Украину 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Сейчас смотрят

Пуски осуществлялись из районов Брянска, Шаталово, Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 192 вражеских беспилотника на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 10 локациях. Еще на пяти локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

В частности, в ночь на 12 мая враг атаковал Киев и область ударными беспилотниками.

В столице обломки БпЛА упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе. Из-за этого возник пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, в Фастовском районе Киевской области из-за атаки БпЛА поврежден детский сад — там загорелась кровля здания. Также в расположенном рядом четырехэтажном жилом доме выбило окна.

Повреждения получили и два частных дома. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

На утро 12 мая враг атаковал ударными беспилотниками и Днепропетровскую область. После взрывов в Днепре возник пожар, а также была повреждена транспортная инфраструктура города.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что во время следования в укрытие обломками был ранен машинист. В результате атаки повреждены локомотивы и подвижной состав.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируют вражеские БпЛА.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве США Россия согласилась на обмен военнопленными в формате 1000 на 1000, а также на режим тишины 9, 10 и 11 мая.

9 мая в Кремле отвергли возможность продолжения перемирия после 11 мая.

11 мая Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности завершать войну, а боевые действия на фронте продолжались даже во время объявленного режима тишины.

По словам президента, Украина готовится к новым атакам и усиливает защиту от российских авиабомб и дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1539-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.