Вибухи в Кривому Розі 12 травня: ворог влучив у житловий будинок, є жертви
Вибухи в Кривому Розі прлунали ввечері вівторка, 12 травня. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, є жертви.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Вибухи у Кривому Розі 12 травня: які наслідки
– Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені, – розповів він.
Вілкул додав, що наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що через атаку росіян загинуло дві людини. Спалахнула пожежа.
Згодом Вілкул поінформував, що відбулось пряме влучання Шахеда в будинок.
Загинули чоловік 43 років та жінка 65 років.
– Маленькій дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку – на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога, – зазначив він.
Пожежа вдалося загасити, йде ліквідація наслідків.
Ганжа додав, що внаслідок атаки РФ постраждало четверо людей. Дев’ятимісячна дівчинка госпіталізована у важкому стані, вона в реанімації.
У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.
О 19:04 Повітряні сили попереджели про рух ворожих дронів в напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, 3 травня росіяни також атакували місто. Вибухи у Кривому Розі пролунали вдень.
Унаслідок атаки росіян було зафіксоване влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на 6 поверсі. Була розпочата аварійно-рятувальна операція.
Минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 539-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.