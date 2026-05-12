Вибухи в Кривому Розі прлунали ввечері вівторка, 12 травня. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, є жертви.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 12 травня: які наслідки

– Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені, – розповів він.

Вілкул додав, що наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив, що через атаку росіян загинуло дві людини. Спалахнула пожежа.

Згодом Вілкул поінформував, що відбулось пряме влучання Шахеда в будинок.

Загинули чоловік 43 років та жінка 65 років.

– Маленькій дев’ятимісячній дівчинці відірвало ніжку – на швидкій уже евакуйовано до лікарні, їй надається вся необхідна допомога, – зазначив він.

Пожежа вдалося загасити, йде ліквідація наслідків.

Ганжа додав, що внаслідок атаки РФ постраждало четверо людей. Дев’ятимісячна дівчинка госпіталізована у важкому стані, вона в реанімації.

У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно.

О 19:04 Повітряні сили попереджели про рух ворожих дронів в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, 3 травня росіяни також атакували місто. Вибухи у Кривому Розі пролунали вдень.

Унаслідок атаки росіян було зафіксоване влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на 6 поверсі. Була розпочата аварійно-рятувальна операція.

Минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 539-ту добу.

