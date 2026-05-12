Загорелся во время движения: в Косарях эвакуировали пассажиров поезда Черкассы — Знаменка
Вблизи села Косары Черкасского района произошло возгорание вагонов электропоезда №6551/6552 Черкассы — Знаменка во время его движения.
На Черкасщине во время движения загорелись вагоны электропоезда Черкассы — Знаменка
Как сообщает ГСЧС Черкасс и Укрзализныця, во время движения произошло загорание вагонов электропоезда вблизи села Косари Черкасского района.
Еще до прибытия спасателей из поезда были эвакуированы 40 пассажиров и на месте происшествия было начато тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
По прибытии пожарных подразделений возгорание удалось ликвидировать на общей площади 180 кв. м. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня.
К ликвидации пожара привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров резервным составом отправили со станции Косари с задержкой в 1,5 часа. Маршрут движения – без изменений.
Причину возгорания устанавливают специалисты.
К слову, недавно на станции Браилов в Винницкой области частный тепловоз врезался в бок пассажирского поезда Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль.
Все 576 пассажиров не пострадали, а Укрзализныця проводит расследование причин аварии.