Вблизи села Косары Черкасского района произошло возгорание вагонов электропоезда №6551/6552 Черкассы — Знаменка во время его движения.

Как сообщает ГСЧС Черкасс и Укрзализныця, во время движения произошло загорание вагонов электропоезда вблизи села Косари Черкасского района.

Еще до прибытия спасателей из поезда были эвакуированы 40 пассажиров и на месте происшествия было начато тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

По прибытии пожарных подразделений возгорание удалось ликвидировать на общей площади 180 кв. м. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня.

К ликвидации пожара привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиров резервным составом отправили со станции Косари с задержкой в ​​1,5 часа. Маршрут движения – без изменений.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

К слову, недавно на станции Браилов в Винницкой области частный тепловоз врезался в бок пассажирского поезда Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль.

Все 576 пассажиров не пострадали, а Укрзализныця проводит расследование причин аварии.

