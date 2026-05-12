Загорівся під час руху: у Косарях евакуювали пасажирів потяга Черкаси — Знам’янка
- Поблизу села Косарі Черкаського району під час руху загорілися вагони електропотягу Черкаси — Знам’янка.
- Із потяга евакуювали 40 пасажирів, постраждалих унаслідок пожежі немає.
- Рятувальники ліквідували займання на площі 180 квадратних метрів, причина пожежі встановлюється.
Поблизу села Косарі Черкаського району сталося загоряння вагонів електропотяга №6551/6552 Черкаси — Знам’янка під час його руху.
На Черкащині під час руху загорілися вагони електропотяга Черкаси — Знам’янка
Як повідомляє ДСНС Черкас та Укрзалізниця, під час руху сталося загоряння вагонів електропотяга поблизу села Косарі Черкаського району.
Ще до прибуття рятувальників із потяга евакуювали 40 пасажирів та на місці події було розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.
Після прибуття пожежних підрозділів займання вдалося ліквідувати на загальній площі 180 кв. м. Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню.
До ліквідації пожежі також залучали пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін.
Причину займання встановлюють фахівці.
До речі, нещодавно на станції Браїлів у Вінницькій області приватний тепловоз врізався у бік пасажирського поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ — Перемишль.
Усі 576 пасажирів не постраждали, а Укрзалізниця проводить розслідування причин аварії.