Поблизу села Косарі Черкаського району сталося загоряння вагонів електропотяга №6551/6552 Черкаси — Знам’янка під час його руху.

На Черкащині під час руху загорілися вагони електропотяга Черкаси — Знам’янка

Ще до прибуття рятувальників із потяга евакуювали 40 пасажирів та на місці події було розпочато гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

Після прибуття пожежних підрозділів займання вдалося ліквідувати на загальній площі 180 кв. м. Рятувальники запобігли подальшому поширенню вогню.

До ліквідації пожежі також залучали пожежний потяг та місцеву добровільну пожежну команду.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін.

Причину займання встановлюють фахівці.

