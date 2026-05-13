Росія завдала удару по маршрутці у Херсоні: є постраждалі
- Росія завдала удару по Херсону, атакувавши дронами маршрутний автобус.
- Він належить Херсонській міській раді і атакований країною-агресором вже не вперше.
- Відомо, що постраждали пасажири автобусу та чоловік, який у момент російської атаки перебував на вулиці.
У Херсоні російські окупанти продовжують тероризувати громадський транспорт.
Удар РФ по маршрутці у Херсоні: що відомо
Як повідомила Херсонська МВА, Росія вкотре атакувала маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради.
– Вчергове ворожі військові спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради, близько 11.15 у центральній частині міста.
Попередньо відомо про 9 постраждалих. Госпіталізовані були дві людини – 57-річна жінка та чоловік 65 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У постраждалих стан середньої тяжкості.
Згодом у Херсонській міській раді повідомили, що ще 3 постраждалих доправлено до медзакладу. 50-річна жінка та чоловіки 53 і 25 років отримали контузії і вибухові травми.
Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу. Далі вони лікуватимуться амбулаторно.
Також постраждав 49-річний херсонець. Він саме був на вулиці і отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. У стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні.
Крім того, до лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 60-річну жінку і чоловіка 72 років. В обох — вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають потерпілим допомогу і продовжують обстеження.
Фото: Херсонская МВА