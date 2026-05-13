У Херсоні російські окупанти продовжують тероризувати громадський транспорт.

Удар РФ по маршрутці у Херсоні: що відомо

Як повідомила Херсонська МВА, Росія вкотре атакувала маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради.

– Вчергове ворожі військові спрямували безпілотник на маршрутний автобус, який належить комунальному підприємству Херсонської міської ради, близько 11.15 у центральній частині міста.

Попередньо відомо про 9 постраждалих. Госпіталізовані були дві людини – 57-річна жінка та чоловік 65 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У постраждалих стан середньої тяжкості.

Згодом у Херсонській міській раді повідомили, що ще 3 постраждалих доправлено до медзакладу. 50-річна жінка та чоловіки 53 і 25 років отримали контузії і вибухові травми.

Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу. Далі вони лікуватимуться амбулаторно.

Також постраждав 49-річний херсонець. Він саме був на вулиці і отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. У стані середньої тяжкості потерпілого доправили до лікарні.

Крім того, до лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 60-річну жінку і чоловіка 72 років. В обох — вибухові травми та уламкові поранення. Медики надають потерпілим допомогу і продовжують обстеження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

Фото: Херсонская МВА

