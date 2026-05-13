Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Лунають вибухи на Хмельниччині: РФ атакує дронами, є постраждалі
Лунають вибухи на Хмельниччині: ворог атакує ударними дронами.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Вибухи на Хмельниччині 13 травня
Військові Повітряних сил ЗСУ попереджали, що у напрямку Хмельниччини рухаються групи ворожих дронів. За словами Сергія Тюріна, в області активно працюють сили протиповітряної оборони.
Внаслідок атаки вже відомо про двох травмованих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.
