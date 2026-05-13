Лунають вибухи на Хмельниччині: ворог атакує ударними дронами.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вибухи на Хмельниччині 13 травня

Військові Повітряних сил ЗСУ попереджали, що у напрямку Хмельниччини рухаються групи ворожих дронів. За словами Сергія Тюріна, в області активно працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки вже відомо про двох травмованих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

