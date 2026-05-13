Вибухи у Дніпрі: РФ атакує місто дронами
Уранці, 13 травня, пролунали вибухи у Дніпрі.
Про це повідомляють місцеві медіа.
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 13 травня, пролунали близько 08:00.
До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у місті.
У Дніпрі триває повітряна тривога.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вибухи у Дніпрі, які було чути сьогодні вранці, — це робота сил протиповітряної оборони.
Голова Дніпропетровської ОВА також повідомив, що протягом 13 травня російська армія майже 30 разів атакувала три райони області.
Унаслідок ворожої атаки загинули вісім людей, ще 11 — дістали поранень.
Зокрема, на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та авто. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.
У стані середньої важкості госпіталізували 16-річного юнака. Ще двоє хлопців віком 16 та 21 рік — на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджено понад 20 будинків на Синельниківщині — у Дубовиківській та Миколаївській громадах. Загинули дві людини.
— Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо — постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік — у важкому стані, — повідомив Олександр Ганжа.
За його словами, унаслідок атаки на Кривий Ріг у місті пошкоджено підприємство, інфраструктуру та газогін.
Загинули двоє людей та чотири особи постраждали.
Зокрема, у тяжкому стані госпіталізували дев’ятимісячну дівчинку, якій відірвало ногу.
Як пізніше повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, лікарям вдалося врятувати ногу. Подальше лікування дитини відбуватиметься у Дніпрі.