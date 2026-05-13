Уранці, 13 травня, пролунали вибухи у Дніпрі.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 13 травня, пролунали близько 08:00.

Зараз дивляться

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у місті.

У Дніпрі триває повітряна тривога.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, вибухи у Дніпрі, які було чути сьогодні вранці, — це робота сил протиповітряної оборони.

Голова Дніпропетровської ОВА також повідомив, що протягом 13 травня російська армія майже 30 разів атакувала три райони області.

Унаслідок ворожої атаки загинули вісім людей, ще 11 — дістали поранень.

Зокрема, на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та авто. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

У стані середньої важкості госпіталізували 16-річного юнака. Ще двоє хлопців віком 16 та 21 рік — на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджено понад 20 будинків на Синельниківщині — у Дубовиківській та Миколаївській громадах. Загинули дві людини.

— Ще 9 осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули 4 людини, ще четверо — постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік — у важкому стані, — повідомив Олександр Ганжа.

За його словами, унаслідок атаки на Кривий Ріг у місті пошкоджено підприємство, інфраструктуру та газогін.

Загинули двоє людей та чотири особи постраждали.

Зокрема, у тяжкому стані госпіталізували дев’ятимісячну дівчинку, якій відірвало ногу.

Як пізніше повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, лікарям вдалося врятувати ногу. Подальше лікування дитини відбуватиметься у Дніпрі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.