Вибухи у Харкові пролунали пізно ввечері 13 травня. Ворог атакує місто безпілотниками, є влучання в кількох районах.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 13 травня: які наслідки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни завдали ударів безпілотниками.

– Зафіксовано удар по Новобаварському району. Наслідки уточнюємо. Також зафіксовано удар й по Основʼянському району, – написав міський голова.

Мер додав, що є інформація про влучання по гаражному кооперативу в Основʼянському районі.

За інформацією Синєгубова, ще один ворожий удар зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.

За попередньою інформацією, пошкоджено будинок. Без постраждалих.

В 22:29 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів на півночі Харківщини у напрямку Харкова.

Нагадаємо, уночі 13 травня росіяни нанесли удари по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова.

У Шевченківському районі уламки російського дрона впали на проїжджу частину, інформації про постраждалих немає.

У Холодногірському районі внаслідок удару по інфраструктурному об’єкту виникла пожежа. Даних про постраждалих не надходило.

Цієї доби ворог здійснив масовану атаку дронами по Україні, під час якої Повітряні сили знищили 710 ворожих БпЛА.

Всього Росія запустила по Україні 892 безпілотники різних типів. Є загиблі та поранені.

