Вночі 14 травня російські війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 14 травня: що відомо

За словами Олега Кіпера, ворог здійснив дві хвилі атак ударними БпЛА по Одещині.

Унаслідок обстрілу пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт на території портової інфраструктури. Також виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Крім того, внаслідок атаки на Одеську область сьогодні пошкоджень зазнала житлова багатоповерхівка — в одному з будинків пошкоджено поверх.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що постраждали двоє цивільних чоловіків віком 33 та 70 років. Їх госпіталізували до лікарні.

На місцях влучань працюють правоохоронці та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки та документування воєнних злочинів РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 КК України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

