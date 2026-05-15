В Ужгородському районному ТЦК та СП 15 травня проводять обшуки у межах кримінального провадження про можливе хабарництво та “продаж” повісток.

Про це повідомляють ЗМІ.

Обшуки в Ужгородському РТЦК: що відомо

Зранку 15 травня співробітники Служби безпеки України та Національної поліції прийшли з обшуками до Ужгородського районного ТЦК та СП.

Зараз дивляться

Слідчі дії проходять як у приміщенні територіального центру комплектування, так і за місцем проживання окремих осіб.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс підтвердила журналістам факт проведення обшуків.

За її словами, правоохоронці працюють не лише у самому ТЦК, а й у двох цивільних осіб, які раніше працювали у територіальному центрі комплектування.

У СБУ ЗМІ підтвердили факт проведення слідчих дій та повідомили, що наразі перевіряється інформація про можливу причетність окремих посадовців до протиправної діяльності.

У спецслужбі уточнили, що обшуки проводять у межах кримінального провадження за статтею 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди.

Більше деталей правоохоронці пообіцяли надати згодом.

У коментарі Українській правді журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки можуть стосуватися ймовірної схеми з оформленням повісток.

За його даними, за гроші повістки могли виписувати не на найближчі дати, а на значно пізніший термін.

За інформацією журналіста, обшуки проводять у виконувача обов’язків начальника Ужгородського РТЦК та СП підполковника Миколи Мигалейка. Одна цю інформацію наразі офіційно не підтверджено.

Натомість в Ужгородському РТЦК та СП коментувати ситуацію журналістам відмовилися.

За телефоном, який вказаний у соцмережах центру комплектування, заявили, що не уповноважені коментувати обшуки та порадили звертатися до керівництва.

Нагадаємо, що 6 травня співробітники СБУ проводили обшуки в одному з ТЦК у Дніпрі.

Тоді правоохоронці затримали працівника мобілізаційного підрозділу, якого підозрюють у вимаганні $1 500 у ветерана війни за “допомогу” у виключенні з військового обліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.