Нацполиция провела 44 обыска в 16 регионах по всей Украине и выявила нарушения, связанные с незаконным обогащением и недостоверным декларированием почти на 92 млн грн. Изъяты автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

Отмечается, что обыски проходили как у действующих, так и у бывших должностных лиц из руководящего состава.

– Среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 млн. грн. Один из фигурантов – начальник РТЦК в Одессе – за время пребывания в должности значительно улучшил свое материальное состояние и получил активов более чем на 45 млн грн, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что проверяли:

руководителей отделов;

участников групп территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

должностных лиц ТЦК

Там отметили, что сумма разногласий между активами в декларации одного из помощников начальника объединенного МТЦК и СП и реальным состоянием составляет 10 млн грн, а бывшего офицера отделения рекрутинга и комплектования уже другого РТЦК – 6,6 млн грн.

Полицейским удалось изъять у представителей ТЦК:

автомобили Tesla разных моделей;

мотоциклы;

наличные деньги в национальной и иностранной валюте;

разные договоры, среди которых договор о получении безвозвратной денежной помощи в один миллион гривен;

документы, которые могут служить основаниями для легализации средств, полученных незаконным путем.

Ожидается, что эти факты еще будут проверяться в рамках уголовных производств

Также в течение нескольких дней составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статьям 172-4 (нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности), 172-6 (нарушение требований финансового контроля) и 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию).

В ведомстве напомнили, что досудебное расследование продолжается, так что вина обвиняемых в коррупции еще не доказана. Она должна быть установлена ​​соответствующим приговором суда.

Напомним, коррупционную схему по уклонению от мобилизации раскрыли в Белоцерковском ТЦК. Отмечается, что у подозреваемых был целый список "услуг" с четкими расценками.

