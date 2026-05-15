На Садового в центрі Львова вилили відро брудної рідини: як він відреагував
У центрі Львова чоловік облив невідомою рідиною міського голову Андрія Садового.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
Напад на мера Львова Андрія Садового: що відомо
За даними правоохоронців, інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у Львові.
Перехожий раптово підбіг до міського голови та облив його невстановленою рідиною.
— Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все, – прокоментував подію Андрій Садовий.
Мер також додав, що це не замах, а звичайне хуліганство.
Він подякував всім, хто хвилюється та наголосив, що напади на нього скоювали вже неодноразово і йому “не звикати”.
Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, причетного до інциденту.
Ним виявився 46-річний мешканець Львова.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події та походження рідини, яку використав чоловік.
За фактом інциденту дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Досудове розслідування триває.
Зазначимо, що Андрій Садовий очолює Львів із 2006 року та є одним із найдовше чинних міських голів в Україні.