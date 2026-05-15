У центрі Львова чоловік облив невідомою рідиною міського голову Андрія Садового.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Напад на мера Львова Андрія Садового: що відомо

За даними правоохоронців, інцидент стався 15 травня близько 10:40 на площі Ринок у Львові.

Зараз дивляться

Перехожий раптово підбіг до міського голови та облив його невстановленою рідиною.

— Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все, – прокоментував подію Андрій Садовий.

Мер також додав, що це не замах, а звичайне хуліганство.

Він подякував всім, хто хвилюється та наголосив, що напади на нього скоювали вже неодноразово і йому “не звикати”.

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка, причетного до інциденту.

Ним виявився 46-річний мешканець Львова.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події та походження рідини, яку використав чоловік.

За фактом інциденту дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що Андрій Садовий очолює Львів із 2006 року та є одним із найдовше чинних міських голів в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.