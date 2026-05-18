Російські війська атакували три судна в українських територіальних водах під час обстрілу України 18 травня. Одне з них — китайське з китайським екіпажем.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Атака на китайське судно: що відомо

Уночі проти 18 травня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під час атаки один із російських Шахедів влучив у китайське торгове судно, яке перебувало в українських територіальних водах.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що на борту перебував китайський екіпаж, а саме судно мало вирушити до Китаю.

— Цікаво, чим керувалися росіяни, коли вони сьогодні вночі вирішили Шахедом “оприходувати” китайське торговельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове, — написав Плетенчук.

Пізніше він додав нові подробиці атаки.

— Вдарити цілеспрямовано по китайському судну з китайським екіпажем перед поїздкою до Китаю (Володимира Путіна, — Ред.). Та що ви знаєте про “багатоходовочку” російського диктатора. Така вона — московська дипломатія, — заявив речник ВМС.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по китайському судну у своєму зверненні після масованої атаки РФ.

За словами глави держави, російські війська не могли не знати, яке саме цивільне судно перебувало у морі.

— Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі, — наголосив Зеленський.

Атака ще на два судна

В адміністрації морських портів України додали, що під час руху українським коридором були пошкоджені два цивільні судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів.

На обох суднах після влучань виникли невеликі пожежі, які екіпажі ліквідували власними силами.

— Унаслідок влучань на обох суднах виникли невеликі пожежі, які локалізовані силами суднової команди. На щастя, постраждалих серед екіпажів немає. Судна перебувають на ходу та продовжили рух до портів, — уточнив очільник Одеької ОВА Олег Кіпер.

Надалі судна продовжили рух до портів Великої Одеси.

