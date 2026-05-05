В ночь на 5 мая российские войска атаковали объекты Группы Нафтогаз на Полтавщине и Харьковщине.

Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Атака на объекты Нафтогаза 5 мая: что известно

По словам Сергея Корецкого, удар был комбинированным — с применением дронов и ракет.

— Имеем значительные разрушения и потери добычи. Били комбинированно — БпЛА и баллистикой, – написал он.

В результате обстрелов повреждены газодобывающие предприятия в Полтавской и Харьковской областях.

Погибли три работника Группы Нафтогаз (двое в Полтавской области и один — в Харьковской, а также двое спасателей ГСЧС). Еще 37 человек получили ранения.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Оценку ущерба и восстановительные работы начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

Напомним, что в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками.

По данным начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, зафиксированы прямые попадания и падения обломков в Полтавском районе на двух локациях.

В результате атаки повреждены промышленное предприятие, объекты железнодорожной инфраструктуры, а без газоснабжения остались 3480 абонентов.

По состоянию на утро было известно о пяти погибших — среди них трое работников нефтегазового предприятия и двое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место для ликвидации последствий удара.

Еще 37 человек получили ранения различной степени тяжести. Часть из них — спасатели, которые попали под повторный обстрел во время работы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

