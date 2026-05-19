Вибухи в Харкові прогриміли на світанку 19 травня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 19 травня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, перший ворожий дрон атакував Новобаварський район близько 05:00.

Згодом у цьому ж районі зафіксували ще одне влучання. За попередньою інформацією, після ударів загорілися приватні житлові будинки.

Пізніше міський голова уточнив, що через вибухи у Харкові сьогодні горіли два приватні будинки, а ще понад десять осель зазнали пошкоджень.

Рятувальники деблокували з одного з будинків двох людей. Водночас повідомлялося, що під завалами могла залишатися ще одна людина, тому на місці тривали пошуково-рятувальні роботи.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що під час повторного удару зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

— На місці працюють всі екстрені служби. Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначив глава ОВА.

За попередніми даними, внаслідок двох ударів по Новобаварському району постраждали троє людей. Серед них 73-річна жінка, яка дістала гостру реакцію на стрес.

Також у різному ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Харкові 19 травня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 546-ту добу.

Фото: Харківська ОВА

