Утром 20 мая российские войска продолжили атаку на Украину, запустив еще 84 ударных беспилотника.

Атака на Украину 20 мая: что известно

После ночных обстрелов армия РФ продолжила свою атаку на Украину.

С 08:30 по 17:00 20 мая враг применил 84 ударных БпЛА типа Shahed (в частности реактивные), Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа Пародия.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/приглушили 75 беспилотников.

Приземлили их на Востоке, Севере и Юге страны.

Зафиксировано попадание шести ударных БпЛА.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько дронов.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину россияне применили баллистическую ракету Искандер-М и 154 беспилотника.

К утру противовоздушной обороне удалось сбить или приглушить 131 БпЛА.

Баллистическая ракета и 23 дрона попали по 20 локациях. Еще на шести локациях обнаружили сбитые беспилотники или их обломки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.