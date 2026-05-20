Зранку 20 травня російські війська продовжили атаку на Україну, запустивши ще 84 ударних безпілотники.

Атака на Україну 20 травня: що відомо

Після нічного обстрілу армія РФ продовжила свою атаку на Україну.

Із 08:30 по 17:00 20 травня ворог застосував 84 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу Пародія.

За попередніми даними, наразі авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили/приглушили 75 безпілотників.

Приземлили їх на Сході, Півночі та Півдні країни.

Зафіксовано влучання шести ударних БпЛА.

Атака на Україну триває — у повітряному просторі залишаються кілька дронів.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну росіяни застосували балістичну ракету Іскандер-М та 154 безпілотники.

До ранку протиповітряній обороні вдалося збити чи приглушити 131 БпЛА.

Балістична ракета та 23 дрони влучили на 20 локаціях. Ще на шести локаціях виявили збиті безпілотники чи їхні уламки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

