Вдень російські ударні дрони атакували Дніпро. Є поранені.

Про це повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов та керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 21 травня: що відомо

За попередньою інформацією, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Там спалахнула пожежа.

Згодом Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки дронів на Дніпро постраждало 11 людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Він та ще семеро дорослих у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості.

Троє постраждалих лишатимуться на амбулаторному лікуванні.

О 18:30 Олександр Ганжа повідомив, що у Дніпрі вже 15 постраждалих.

За словами Бориса Філатова, внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено вісім будинків. Зачепило також місцеві кафе та близько 20 приватних автівок. У будинках потрощено майже 300 вікон.

У чотириповерхівці зруйновано дах одразу над двома підʼїздами.

На місці розгорнули штаб міськради. Комунальники проводять прибирання.

Щодо постраждалих, то у людей здебільшого осколкові поранення, опіки, рвані рани.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

