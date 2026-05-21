Атака дронів на Дніпро: поранено понад 15 людей, серед них дитина
Вдень російські ударні дрони атакували Дніпро. Є поранені.
Про це повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов та керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Атака на Дніпро 21 травня: що відомо
За попередньою інформацією, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Там спалахнула пожежа.
Згодом Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки дронів на Дніпро постраждало 11 людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Він та ще семеро дорослих у лікарні. Всі у стані середньої тяжкості.
Троє постраждалих лишатимуться на амбулаторному лікуванні.
О 18:30 Олександр Ганжа повідомив, що у Дніпрі вже 15 постраждалих.
За словами Бориса Філатова, внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено вісім будинків. Зачепило також місцеві кафе та близько 20 приватних автівок. У будинках потрощено майже 300 вікон.
У чотириповерхівці зруйновано дах одразу над двома підʼїздами.
На місці розгорнули штаб міськради. Комунальники проводять прибирання.
Щодо постраждалих, то у людей здебільшого осколкові поранення, опіки, рвані рани.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.